الامارات | «قصة وقصيدة» تبحر في قصائد محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار رؤيتها لتعزيز المشهد والحراك الأدبي والثقافي، تستضيف مكتبة محمد بن راشد، الخميس 11 يوليو في السابعة مساء، أمسية شعرية وأدبية مميزة بعنوان «قصة وقصيدة»، بمشاركة صانعة المحتوى والإعلامية روان ناصر، والفنان مازن الناطور.

وتتضمن هذه الأمسية المتفردة قراءات أدبية، وقصائد مختارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخلق تجربة فنية غنية تجمع بين التراث والمعاصرة وتبرز جمال الأدب والشعر في مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

وفي رحلة موسيقية وأدبية آسرة بين عالم من الإبداع والتأمل، ستقدم الأمسية فقرات مميزة لقراءات شعرية على ألحان آلة الربابة، إضافة إلى أداء بعض القصائد المغنّاة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تجسد المشاعر والأفكار بأسلوب فني بديع على أنغام الموسيقى.

وتهدف فعالية «قصة وقصيدة» إلى تعزيز الثقافة الأدبية والفنية، من خلال توفير منصة للشعراء والكتاب للتعبير عن إبداعاتهم. وتعد فرصة لجمع محبي الأدب والفن والمواهب المحلية لتقوية الروابط المجتمعية وتشجيع الابتكار الأدبي، إلى جانب نشر الوعي الثقافي وتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والجمهور.

وتأتي هذه الأمسية في إطار رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد، للحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي اللغة العربية والحرص على إثرائها، وتشجع الكُتّاب والأدباء والمبدعين على تعزيز الإنتاج الفكري باللغة العربية والمُتَرجَم في مختلف مجالات الأدب والمعارف والفنون.

• تجربة فنية تجمع بين التراث والمعاصرة، وتبرز جمال الأدب والشعر.