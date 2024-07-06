الامارات | «بيت الحكمة» يختتم أحدث جولات «نادي الكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل بيت الحكمة الستار على أحدث جولاته من مبادرة «نادي الكتاب» الفصلية التي استمرت من أبريل إلى نهاية يونيو، وتم خلالها تناول ثلاثة عناوين من أبرز الكتب وأكثرها تأثيراً في مجال أدب المقاومة والكفاح الإنساني، وهي كتاب «جدارية»، ورواية «المتعاطف»، وملحمة «ثلاثية غرناطة» الروائية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الثقافي المجتمعي والتشجيع على القراءة الواعية والنقد والتحليل الأدبي.