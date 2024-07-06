الامارات | «الأرشيف» يختتم مشاركته في «طانطان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في موسم طانطان الثقافي، وتضمنت المشاركة باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة شملت معرضاً بانورامياً للصور والفيديوهات تحت شعار «الإمارات والمغرب.. سيرة الآباء ومسيرة الأبناء» سلط الضوء على العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وركز المعرض على أهمية المشاركة الإماراتية السنوية في موسم طانطان الثقافي التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين.

واستطاع الأرشيف والمكتبة الوطنية بمشاركته في هذه التظاهرة الثقافية والتراثية أن يجذب عدداً كبيراً من كبار الزوار إلى معرضه الوثائقي الذي قدّم البُعد التاريخي للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، حيث أطلع الزوار على محطات تاريخية مهمة وتعاون مشترك مميز بين الإمارات والمغرب، وعلى جانب من الثقافة والتاريخ المشترك.