الامارات | خريف «الشارقة للفنون» حافل بالمعارض والفعاليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون برنامج فعالياتها لخريف 2024 الذي يتضمن خمسة معارض فردية وجماعية تضيء على إنتاجات فنية متفردة في الفن الحديث والمعاصر، إضافة إلى المبادرات السنوية التي تختص بالسينما، وعروض الأداء والنشر الفني.

وينطلق برنامج الخريف في السابع من سبتمبر 2024 بمعرضين فرديين في المباني الفنية في ساحة المريجة، يحمل الأول عنوان «كا أواتيا.. فجر جديد» للفنانة التعبيرية التجريدية إميلي كاراكا المنحدرة من أصول ماورية، إذ يسلط الضوء على ممارستها الفنية التي تركز على استكشاف سياسات الصدام الثقافي في أوتياروا (نيوزيلندا)، وإرث الاستعمار وتداعياته المستمرة على الشعب الماوري وثقافته، ودورها كفنانة سياسية ومدافعة عن حقوق هذا الشعب في أرضه.

أما المعرض الثاني فيحمل عنوان «بين الحلقات والكوكبات» للفنانة بشرى خليلي، وتستضيفه المؤسسة عقب عرضه في متحف برشلونة للفن المعاصر عام 2023. وتُعلي خليلي من أصوات المجتمعات المهاجرة والمحرومة. ويضم المعرض مختارات من أهم مشاريعها الفنية خلال العقدين الأخيرين والتي تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى توثيق قصص التحرر الجماعي.

وفي 28 سبتمبر تفتتح المؤسسة ثلاثة معارض، بداية من معرض «طيف الخيال» للفنان ويليام كنتريدج، ومعرض «البحث عن أحجية مفتوحة» الذي يقام في استوديوهات الحمرية، ويستكشف مجموعة من أعمال الفنان أنطونيو دياز المتنوعة التي أنتجها على مدى خمسة عقود، من الستينات إلى العقد الأول من القرن الـ21. وفي بيت عبيد الشامسي التراثي تقام النسخة الـ12 من معرض التصوير الفوتوغرافي السنوي «الشارقة.. وجهة نظر»، تحت عنوان «لو كنتُ غيري» المستوحى من عنوان قصيدة للشاعر محمود درويش. وتعود النسخة السابعة من منصة الشارقة للأفلام، ومهرجان المؤسسة السنوي للسينما المستقلة والأفلام التجريبية بين 15 و24 نوفمبر 2024، وتقدم مجموعة مختارة من الأفلام الحديثة التي تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات. وتختتم المؤسسة برنامج الخريف بمعرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء».