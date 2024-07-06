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الامارات | مكتوم وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة أرملة المرحوم عبدالواحد الرستماني

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زمزم صالح مصبح أرملة المرحوم عبدالواحد الرستماني، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في منزل الأسرة بمنطقة الخوانيج في دبي. وأعرب سموهما لأسرة الفقيدة عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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