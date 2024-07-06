خطر نادر في العين يهدد مستخدمي حقن التنحيف

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد حقن التنحيف حلًا سريعًا لفقدان الوزن، لكنّها قد تُخفّي مخاطر صحية لم نكن نتوقعها. فقد كشفت دراسات حديثة عن ارتباط محتمل بين استخدام هذه الحقن وحالة نادرة في العين قد تؤدي إلى العمى.

كما حذّرت دراسة جديدة من أن أدوية التنحيف العصرية تزيد من خطر الإصابة بحالة نادرة في العين، وأوضح الباحثون أن المصابين بالسكري، الذين وُصف لهم عقار سيماغلوتيد (أوزيمبيك، ويغوفي)، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب العصب البصري الأمامي غير الشبكي بأكثر من 4 مرات، وفق هيلث داي.

وأضاف الباحثون، أن الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة أكثر عرضة للإصابة بـ 7 مرات.

وأكد الباحث الرئيسي الدكتور جوزيف ريزو، مدير خدمة طب العيون العصبي في مستشفى ماساتشوستس للعيون: "انتشر استخدام هذه الأدوية في جميع أنحاء البلدان الصناعية، وقدمت فوائد كبيرة جداً في نواحٍ عديدة، ولكن المناقشات المستقبلية بين المريض وطبيبه يجب أن تشمل التهاب العصب البصري الأمامي كخطر محتمل".

ونوه خلال بيان صحافي "من المهم أن ندرك، مع ذلك، أن الخطر المتزايد يتعلق باضطراب غير شائع نسبياً".

واردف ريزو إن هذا الاعتلال يسبب عادة فقداناً مفاجئاً للرؤية في إحدى العينين، دون أي ألم.

وحتى الأن لا توجد حالياً علاجات فعالة لهذه الحالة، ويعتبر فقدان الرؤية بسبب تلف العصب دائماً بشكل عام.

ورغم ذلك فإن تلف العصب نادر نسبياً، ويحدث في حوالي 10 من كل 100 ألف شخص، كما قال الباحثون.