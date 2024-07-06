 بمكونات طبيعية.. أفضل طريقة لإعداد مزيل عرق في المنزل 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثيرون على استخدام مزيلات العرق من أجل التخلص من الروائح الكريهة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة لمواجهة التعرق الزائد، فالبعض لا يفضل شراؤها من المحلات التجارية، لذلك يبحثون عن طرق تساعدهم على عمل مزيل العرق في المنزل، لأنه يكون آمن وصحي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لعمل مزيل العرق في المنزل.

هناك مكونات عديدة يمكن من خلالها تحضير مزيل العرق في المنزل وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» السفرة، والتي جاءت كالتالي:

10 ملاعق بودرة شابه

2 ملعقة بودرة تلك

2 ملعقة بودرة مسك

خطوات التحضير

في البداية نقوم بخلط بودرة شابه مع بودرة تلك وبودرة مسك ويتم وضعهم في عبوة وتغطى.

نضع الخليط السابق على الجسم بعد الاستحمام وخاصة على مواضع العرق.

طريقة أخرى لعمل مزيل العرق

لم تقتصر المكونات الطبيعية التي يمكن من خلالها تحضير مزيل العرق في المنزل عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن الوصفات هى:

3 ملاعق زيت جوز هند

3 ملاعق نشا

3 ملاعق بيكنج صودا

زيت نعناع

زيت لافندر

خطوات التحضير

في البداية نقوم بخلط المكونات السابقة جيداً حتى تمتزج.

يوضع الخليط في علبة بلاستيكية وتغطى.

يوضع الخليط السابق على الجسم ليستخدم بعد الاستحمام وخاصة على مواضع العرق

طريقة استخدام مزيل العرق الطبيعي