الامارات | نمساوي يزرع 5 شرائح في يده للتخلص من عبء المفاتيح (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد رجل أعمال نمساوي حلاّ مبتكراً لمشكلة نسيانه المتكرر لمفاتيحه أو ضياعها، فجعل المفتاح يلازمه كظله بل الأصح أن نقول إنه يتسرّب إلى مسامات جلده. إذ قرر الرجل زرع شريحة في يده، والشريحة طبعا مفتاح السيارة. وقد قام بالعملية التي استغرقت نصف ساعة فنان متخصص في الوشم. زرع الرجل شريحة طولها سنتمتران وقال للزبون إنه يمكنه استخدامها بعد أسبوعين. ومفتاح السيارة ليس الوحيد الذي وجد طريقه إلى يد رجل الأعمال هذا، فقد سبق وزرع أربع شرائح في نفس المكان. واحدة تفتح باب المنزل والمكتب وأخرى تتحكم في جهاز الإنذار أو يمكن استعمالها بدل بطاقة الائتمان. والنتيجة أن توم أوربانيك لم يعد يستخدم أي مفتاح.

ويقدر ثمن كل شريحة بنحو 300 يورو. ولم يستبعد الرجل أن يزرع شرائح جديدة في أماكن أخرى من جسده في حال غيّر سيارته أو بيته.