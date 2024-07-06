رعب في الأمعاء.. كمية هائلة من الديدان تتحرك وتتكاثر داخل حصان(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر كمية هائلة من الديدان الشريطية تتحرك وتتكاثر داخل أمعاء حصان. أثار هذا الفيديو موجة من القلق والاشمئزاز، ودفع الكثيرين للتساؤل عن مخاطر هذه الديدان وكيفية الوقاية منها.

وقال الطبيب سام غالي، المقيم في فلوريدا، أن الطفيليات عبارة عن ديدان مستديرة، أو Ascaris lumbricoides، يمكن أن يصل طولها إلى 11 بوصة، وتعيش في أمعاء البشر أو الحيوانات لمدة تصل إلى عامين.

ووفق صحيفة، "ديلي ميل" لا تسبب الديدان، التي يمكن الإصابة بها عن طريق الطعام والماء الملوثين، أي أعراض، لكن عددا كبيرا منها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والإسهال والغثيان.

ويقول غالي إن الفيديو، الذي حصل على نصف مليون مشاهدة على موقع X، يظهر في الواقع أمعاء حصان، لكنه يقول إن الديدان يمكن أن تصيب البشر أيضا، وقد تسبب انسدادا معويا مميتا.

وعلق الأطباء البيطريون على الفيديو، إن الإنسان لا يصاب عادة بمثل هذه العدوى الشديدة.

وتوضح التقديرات إلى إصابة نحو مليار شخص بالديدان المستديرة الضخمة في جميع أنحاء العالم، أو 1 من كل 8. ويصاب الأفراد بالعدوى عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث ببيوض الدودة المجهرية.

ويمكن أن يحدث هذا عن طريق تلوث الأيدي ببراز الحيوانات الأليفة، ثم تنتقل البيوض إلى الطعام أثناء تحضيره.

العلاج

كما يتم علاج العدوى باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات لقتل الديدان.