لماذا يشعر البعض بتوعك قبل نزول المطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر الكثيرون بتوعك أو سوء في حالتهم الصحية قبل هطول المطر،

وتتنوع الأعراض بين الصداع وآلام المفاصل وتغيرات المزاج،

فما هي أسباب هذه الظاهرة الغريبة؟

ويقول الدكتور سيرجي تشوداكوف إلى أن الكثيرين يشعرون بسوء حالتهم الصحية قبل هطول الأمطار أو العواصف الرعدية، وفق "RT".

وتبعا له، يرتبط هذا الشعور بتغير المجال المغناطيسي ومستوى الرطوبة والضغط الجوي. ومثل هذا الطقس يؤثر بشدة على الصحة في ظل وجود أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

وخلال حديث الطبيب لشبكة RT، فإن مستوى تأثير الطقس على الصحة يعتمد على حالة الجهاز العصبي اللاإرادي.

كما تظهر حساسية الطقس لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية والربو.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي قد يشعرون بسوء حالتهم. ووفقا له، يبدأ عندهم رد الفعل عادة قبل يوم واحد من تغيرات الطقس التي تحدث فعلا .

الأعراض

وأوضح: "العلامة الأكثر شيوعا لرد الفعل على تغيرات الطقس المقبلة هي تفاقم آلام المفاصل، لأنه داخل المفصل يوجد مستوى معين من الضغط، وتغير المؤشرات الخارجية في ظل وجود حساسية تسبب زيادة الألم".

نصائح للوقاية

وتبعا له، للحد من التأثير السلبي لتغيرات الطقس على الصحة يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطقس اتباع ما يلي:

البقاء في المنزل أثناء هذه التغيرات.

عدم إرهاق أنفسهم.

من المهم النوم في الوقت المحدد خلال هذه الفترات.

تناول الأطعمة الخفيفة والصحية حتى لا يتضرر الجهاز الهضمي.