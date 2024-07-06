ليلة نوم هانئة.. ما هي درجة حرارة الغرفة المثالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ النوم الجيد ضروريًا للحفاظ على صحتنا الجسدية والنفسية، وتلعب درجة حرارة الغرفة دورًا هامًا في جودة النوم.

ووفق "ميرور"، فما هي درجة الحرارة المثالية لغرفة النوم؟

يعرف التنظيم الحراري بأنه قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الأساسية بغض النظر عن درجات الحرارة الخارجية.

وقبل حوالي ساعتين من النوم، يبدأ الجسم يبرد تدريجيا، وفقا لتقارير Gloucestershire Live.

وأوضح متحدث باسم فريق شركة مختصة في أجهزة الحفاظ على جودة الهواء:"إذا حافظت على برودة غرفة النوم، فإنك تساعد جسمك في عملية النوم المريح.

وعلى الصعيد الآخر، إذا كانت غرفة نومك حارة جدا، فسيصبح جسمك مرهقا، وهذا يعني أنك ستشعر بالإرهاق العقلي والجسدي، وستواجه صعوبة في النوم فعليا".

أفضل درجة حرارة لغرفة النوم

بالنسبة لمعظم البالغين تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، كما ينبغي أن تكون مظلمة وهادئة.

أما بالنسبة للأطفال، تعتبر الغرفة الأكثر دفئا أفضل عموما.

ولكن، غالبا ما يعاني كبار السن من انخفاض مستويات الميلاتونين والكورتيزول وانخفاض درجة حرارة الجسم بشكل عام، ما قد يستلزم رفع درجة حرارة غرفة النوم.