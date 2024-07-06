الامارات | وفاة أم سعودية بعد عملية شفط دهون في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت امرأة سعودية خضعت لعملية تجميل فاشلة في أحد المراكز الطبية بمصر.

وفي التفاصيل قال زوج الراحلة (أ س) "وصلت زوجتي (ف) وشقيقتها ( د) إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي بعد التنسيق المسبق مع إحدى عيادات القاهرة لإجراء عملية شفط دهون، وأُرسلت التحاليل الطبية التي أُجريت في المختبرات السعودية، وتم الاتفاق على إجراء العملية لكل منهما بتكلفة ١٥ ألف ريال.

وحسب"العربية.نت" كشف الزوج أن الزيارة لمصر من أجل إجراء العملية الجراحية كانت نتيجة توصية من شخص وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي أثنت على العيادة والفريق الطبي، "وبالتالي قمنا بالتنسيق مع العيادة من قبل زوجتي وشقيقتها، وبعد وصولهم يوم الجمعة الماضي، تم الاتصال بهم للحضور دون أي تأخير، فيما جرى الاعتماد على التحاليل السابقة التي أُجريت في السعودية، ولم تكن زوجتي تعاني من أي مرض وكانت بصحة جيدة تمامًا".

وأضاف: "تم بدء عملية شقيقة زوجتي، وكانت زوجتي قلقة عليها بسبب مدة العملية الطويلة التي استمرت ٧ ساعات، وبعدها أُجريت العملية لزوجتي، وذلك بعد انتهاء عملية شقيقتها، فيما نُقلت الحالتان إلى مستشفى في منطقة التجمع الخامس للمتابعة، وأثناء محاولتها الإفاقة من التخدير، استيقظت زوجتي ونادت بصوت متألم: "بموت عالجوني".

ويواصل الزوج في سرد التفاصيل قائلاً: "أعطي لها من قبل الفريق الطبي المشرف على العملية مسكنات ومخدر وبعدئذ ذهبت لأصلي الفجر، وحينما عدت وجدت زوجتي تسبح في بركة من الدم، مستلقية على الأرض وبقيتُ في حالة صعبة من الانتظار بعد رؤيتي لهذا المنظر المروع لحالة زوجتي بين الحياة والموت، وبعدها تدخل الفريق الطبي للإنعاش والمحاولات الطبية لكن للأسف جميعها باءت بالفشل لتفارق الحياة تاركة خلفها 8 من الأبناء أصغرهم عمره عامان".