الامارات | فنانة لبنانية تقتحم منزل جيرانها لتنقذ طفلاً من "العنف الأسري" ( فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وثقت خلاله عملية اقتحامها لبيت أحد الجيران لإنقاذ طفل من العنف الأسري، وهي تصرخ على والدته بشكل هستيري.

وأقدمت نادين على اقتحام البيت بعد أن سمعت الأم تُعنّف ابنها وتضربه وهو يبكي بحرقة، لتقوم بتخليصه من بين أيدي والدته التي كادت تخنقه في لحظة دخول الفنانة إلى منزلها.

وشاركت نادين متابعيها الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "أتحمل كامل المسؤولية هذا إن أخطأت !! على أمل تحرُّك المعنيّين !! مرفقة بوسم #الأحداث #العنف_الأسري".

كما أضافت في منشورها: "الطفل صار إلو شهرين عم يتعنَّف والضيعة بتشهَد وبالصدفة سمعت الصّوت الليلة. اقتضى التوضيح".

وظهرت الراسي في الفيديو، وهي تصرخ بوجه والدة الطفل بشكل هستيري وتقول: "ممنوع وحرام، لا يحقّ لكِ ضربه"مطالبة والدته بالاعتذار من صغيرها، فيما كانت الأم تردّ قائلة: "كان يكذب عليّي".

كما قالت نادين في الفيديو "أنا سآخذه لأربيه إن كنتِ لا تستطيعين تربيته".

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، فيما انقسمت الآراء حوله بين منتقذ لتصرف الفنانة بالتدخل في خصوصية الأم وابنها بعد اقتحامها المنزل برفقة كاميرا تصوير، وبين مؤيد لفعلتها حرصاً منها على حماية الطفل من العنف الأسري.