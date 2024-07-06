مقادير وطريقة كيكة موس المانجو في البيت.. «جددي وصفاتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك ضيف دائم على مائدة الإفطار والعشاء، يحبه الجميع، ويحرصون على تناوله صباحًا مع كوب من الشاي أو في المساء، وبسبب طريقته السهلة تعده الأمهات بشكل دائم وتتفنن في أشكاله، وتقدم «الوطن» طريقة عمل كيكة موس المانجو بمكونات وخطوات سهلة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكيك

طبقة الكيك:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم سكر بودرة منخول (2/3 كوب).

100 ملل زيت (1/2 كوب).

100 جم دقيق (3/4 كوب).

فانيلا سائلة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 باكو جيلي مانجو.

طبقة الموس

نصف كوب ماء مغلي.

نصف لتر كريمة حلويات مخفوقة.

نصف كيلو مكعبات مانجو.

للزينة:

شرائح مانجو.

خطوات العمل

- الخطوة الأولى لعمل كيكة موس المانجو:

في طبق عميق وجاف ونظيف، اضربي السكر مع البيض ورشة الملح بالمضرب الكهربائي أو بالعجان لمدة 7- 8 دقائق، حتى الوصول لقوام يشبه المايونيز المتماسك ويتضاعف حجم البيض، ضيفي الزيت والفانيلا لخليط البيض، ثم الدقيق والبيكنج بودر بعد نخله.

- الخطوة الثانية: قلبي الخليط برفق، حتى لا يخرج الهواء، صبي الخليط في قالب دائري يفتح من الجوانب ويكون مدهون بالزيت، أخليه فرن مسخن على 190 درجة مدة 15 دقيقة حتى اللون الذهبي الفاتح.

- الخطوة الثالثة: اتركي الكيك في القالب لتبرد تماما قبل إضافة طبقة الموس.

- الخطوة الرابعة لعمل طبقة الموس اذيبي الجيلي مع الماء المغلي وقلبي جيدًا حتى يذوب تماما، ووضعه ثواني في الميكرويف ليذوب، وضيفى جزء من الكريمة للجيلي وقلبي جيدًا.

- الخطوة الخامسة: ضيفي الباقي من الكريمة بالتدريج مع التقليب برفق، ثم ضيف قطع المانجو وقلبيها وزيني بها وجه الكيكة وضعيها في الثلاجة حتي تتجمد.