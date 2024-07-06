خرافة أم حقيقة؟ طبيب يكشف حقيقة فوائد الكولاجين

محمد اسماعيل - القاهرة - في ظلّ رواج مكملات الكولاجين وانتشار ادعاءات حول فوائدها الصحية المتعددة، يخرج علينا طبيب ليُفاجئنا بحقيقة مغايرة تمامًا.

فما هي قصة هذا الجدل الدائر حول الكولاجين؟

ما هو الكولاجين؟

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إن الكولاجين عبارة عن بروتين هيكلي مسؤول في جسم الإنسان عن مرونة الجلد وصحة المفاصل ومتانة العظام.

وتابع، ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم مع التقدم في العمر، لذلك يلجأ الكثيرون إلى تناول مكملات غذائية خاصة تباع في مختلف الأسواق.

وأكمل، هل ينبغي أن نثق بالمنتجين الذين يقنعون المستهلك بفوائد لاشك فيها لمنتجاتهم؟

وتبعا له، كل هذا ليس سوى خدعة تسويقية، لأن امتصاص الجسم للكولاجين ضعيف جدا، لذلك بعد تناول هذه المكملات الغذائية لا تبقى طويلا في الجسم.

واختتم مياسنيكوف، أن العناصر المغذية موجود في المواد الغذائية العادية:

اللحوم.

الأسماك.

الخضروات.

الفواكه.

الحبوب.

البقوليات.

وإذا حاولنا اتباع الشخص نظام غذائي صحي، فسوف يحصل الجسم على جميع المواد المغذية اللازمة بالكمية المطلوبة مع الطعام.