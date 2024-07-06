لن تتوقع.. فوائد تناول كوب واحد من "الحليب الذهبي" على صحة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد الحليب الذهبي مشروبًا تقليديًا ذا تاريخٍ عريق، يُعرف أيضًا باسم "الحليب الكركمي".

ويتكون هذا المشروب من مزيجٍ دافئٍ من الحليب، غالبًا ما يكون حليب البقر أو حليب اللوز، مع إضافة مسحوق الكركم، ووفق "إكسبريس.

ويمتلك الحليب الذهبي تأثيرات قوية مضادة للالتهابات لدرجة أن بعض الدراسات تقارنها بتأثيرات بعض الأدوية الصيدلانية.

فوائد تناول كوب من الحليب بالكركم

وتبين أن الكركمين يزيد من قدرة الجسم المضادة للأكسدة، ويُعتقد أن الضرر التأكسدي والجذور الحرة هي إحدى الآليات المسببة لتسارع علامات الشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة.

كما أن الكركمين، يحتوي على مادة البوليفينول الرئيسية الموجودة في الطعام، والتي تلعب كدورا حاسما في تقليل الإجهاد التأكسدي وموازنة وظائف الجسم المختلفة.

كما أوضحت الدراسات أن الكركمين قد يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF)، وهو مركب يساعد عقلك على تكوين اتصالات جديدة ويعزز نمو خلايا الدماغ.

وقد يساعد الكركمين في تقليل أعراض الاكتئاب أيضا، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.