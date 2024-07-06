هل تزيد الحرارة من ظهور حب الشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يُلاحظ بعض الأشخاص ازديادًا في ظهور حب الشباب أو تفاقمه.

فهل هناك علاقة بين الحرارة وحب الشباب؟

وتقول الدكتورة تاجي أفيتوفا أخصائية الأمراض الجلدية إن سبب ظهور الطفح الجلدي على الوجه قد يكون اللامبليا أو القراد، والطفيليات المجهرية التي تعيش على الجلد، وفق صحيفة "إزفيستيا"

وتبعا للطبيبة، فإن تفاعل الجلد مع كافة التغيرات السلبية في الحالة الصحية، يسمح للطفيليات التي تدخل الجلد أو أو الجسم تثير داء الدويديات الجريبية والقمال والجرب وغيرها من الأمراض الجلدية.

ويزداد داء الجيارديات عند دخول الجيارديا إلى الأمعاء، ويمكن التكهن به من خلال تفاعلات الجلد، والتي تتمثل في طفح جلدي، وشرى، وتقشر.

وعادة ما تكون الأيدي القذرة أو الماء أو الطعام أو الأدوات المنزلية السبب، كما تحدث عدوى الديدان الطفيلية بنفس الطريقة.

وغالبا ما يكون داء الديدان الطفيلية، بالإضافة إلى آلام البطن وفقدان الشهية، مصحوبا بالتهاب الجلد.

وقالت الطبيبة يظهر القمال على شكل حطاطات وحويصلات واحمرار في مواقع لدغات القمل، ويثير دائما حكة شديدة.

أنا بالنسبة للحالات المتقدمة يمكن التهاب الجلد، وتغيرات مرضية في الجلد وحتى فقدان الطبقة السطحية منه.

ويمكن أن تنتشر الآفات الجلدية خارج فروة الرأس، إلى الرقبة والظهر والوجه.