لو عايز تخس.. افعل هذا الأمر فور الاستيقاظ من النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف أخصائي التغذية البريطاني "شاين رولاند" أنه يوجد شيئا محددا إذا فعله الشخص كل صباح، يساعد على فقدان الوزن.

وأوضح "شاين" أنه يمكن فقدان الوزن دون تجويع من خلال اتباع ممارسة معينة، ويلاحظ أن العديد من الأفراد الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن يجدون أنفسهم جائعين للغاية بحلول فترة ما بعد الظهر في اليوم الأول من رحلة فقدان الوزن.

وأضاف "رولاند" أنه يوجد نصيحة فعالة عندما يتعلق الأمر بعدم الجوع أثناء محاولة إنقاص الوزن وهي "تناول كمية من البروتين في وقت مبكر من اليوم"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأشار أن قطعة بروتين صغيرة أو مشروب لن يكون كافيا، ولكن من الأفضل تناول ما لا يقل عن 50 إلى 70 جراما من البروتين في وجبة الإفطار، وهذا يسهم في الشعور بجوع أقل وإمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم.

وغالبا ما يعتقد الأشخاص أن تخطي وجبة الإفطار يساعد على إنقاص الوزن، ولكن هذا المعتقد خاطئ، لأن تناول وجبة إفطار صحية غنية بالألياف وقليلة الدهون والسكر والملح، قد يسهم في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ومن ثم فقدان الوزن.

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