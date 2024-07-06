تناول هذا المشروب السحري يحمي قلبك والسكري معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد عصير الخيار بالجرجير من أفضل المشروبات الطبيعية التي يمكنك تناولها خلال فصل الصيف.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن مشروب الخيار بالجرجير غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ومضادات الأكسدة التي تقدم فوائد صحية هائلة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تناول هذا الكوب يساعد على ترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وأشارت إلى أن هذا المشروب الأخضر يدعم صحة القلب، ويساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، وخفض الكوليسترول الضار بالجسم.

واردفت خلال حديثها قائلة: "عصير الجرجير بالخيار مفيد لمرضى السكري، فيعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم، وتحسين الأنسولين.

وقدمت عدة فوائد أخرى لعصير الخيار بالجرجير تشمل ما يلي:

تعزيز المناعة.

غني بمضادات الأكسدة ويقلل الالتهابات.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

يقلل الإمساك.

يحمي السرطان.

يدعم صحة البشرة.

يقلل من الجفاف والتجاعيد.

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