رجل يعثر على ثعبان في مكان غير متوقع.. لن تصدق أين اختبأ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، اكتشف رجل تايلاندي ثعبان مختبئ داخل ملابسه الداخلية التي يرتديها أثناء النوم.

واستطاع الشاب أن ينجو من الثعبان بإعجوبة من خلال طريقة ذكية، وفق ما أورد موقع "نيوز 18".

ويظهر مقطع فيديو للحادث على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الشاب وهو نائم في سريره ليلا مرتديا ملابسه الداخلية فقط، وفي وقت لاحق من الليل، شعر بحركة داخل سرواله الداخلي.

وفي البداية، افترض أنها مزحة من صديقه، ولكنه اكتشف أن ثعبانا زحف بطريقة ما إلى سرواله الداخلي.

ولفت الشاب انتباه صديقه بإيماءات خفية وأصوات هادئة، وأشار إليه أن ثعبانا قد تسلل إلى سرواله الداخلي، وتم استدعاء شخص متخصص في صيد الثعابين للإمساك به.

وفي الفيديو، يتم استخراج الثعبان بعناية من السراوال الداخلي، بينما يظل الشاب هادئا دون أن يتحرك.

وبعد الإمساك به اتضح أنه "كوبرا"، ووضعوه في حقيبة لنقله بعيدا.

وحصد الفيديو 35 مليون مشاهدة، وأشاد كثيرون بالشاب لالتزامه الهدوء طوال الوقت أثناء استخراج الثعبان من داخل سرواله.

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