وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.. احذر أعراض تكشف جلطة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي لينتقل على إثره للمستشفى.

اللاعب الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم كان قد تعرض لأزمة قلبية سقط على إثرها في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت في 11 مارس الماضي.

وأعلن مودرن سبورت وفاة اللاعب في بيان رسمي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي جاء كالاتي: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

واختتم: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلون".

وعلق استشاري أمراض القلب جمال شعبان على وفاة أحمد رفعت، قائلا: "حصل خلل كهربائي خبيث في القلب، نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة، وحدثت انتكاسة، وغالبا جلطة جديدة أكبر واختلال كهربائي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب، رحمة الله عليه".

وبعد وفاة أحمد رفعت إليك أعراض جلطة القلب التي يجب الانتباه إليها بحسب ما جاء في موقع هيلث لاين:

ألم غير مبرر في الصدر

ألم الصدر من الأعراض الشائعة، إلا أنه قد لا يكون دائمًا شديدًا، يمكن أن يظهر على شكل ضغط أو ضيق أو إحساس بالضغط في الصدر.

ألم في الجزء العلوي من الجسم

قد يمتد الألم أو الانزعاج إلى ما هو أبعد من الصدر إلى مناطق مثل الذراعين (خاصة الذراع اليسرى) أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو حتى المعدة، من المهم الانتباه إلى أي أحاسيس غير عادية في هذه المناطق.

يمكن أن يكون الألم في الفك أو الجزء العلوي من الظهر، والذي قد يخطئ في تفسيره لألم أو توتر في العضلات، أحد أعراض الأزمة القلبية.،

ظهور علامات تشبه عسر الهضم بشكل متكرر

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض تشبه عسر الهضم أو حرقة المعدة.

إذا كانت هذه الأعراض غير عادية أو مصحوبة بعلامات تحذيرية أخرى، فلا ينبغي تجاهلها.

صعوبة التنفس

صعوبة التنفس أو ضيقه، حتى دون ألم في الصدر، يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية، قد يحدث هذا العرض مع أو بدون مجهود.

الشعور بالتعب طوال الوقت

التعب الشديد وغير المبرر، خاصة إذا كان مفاجئًا أو شديدًا، يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب، وقد يكون مصحوبًا بالضعف أو الشعور بالدوار.

التعرض للتعرق البارد

يمكن أن يكون التعرق الغزير، وخاصة العرق البارد أو الرطب، علامة تحذيرية لأزمة قلبية، قد يحدث هذا بشكل مستقل أو جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى.

الإصابة بالغثيان أو القيء

قد يعاني بعض الأفراد، وخاصة النساء، من الغثيان أو القيء كأحد أعراض الأزمة القلبية، ومن المهم عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة عندما تحدث مع علامات تحذيرية أخرى.

الشعور بالدوخة

يمكن أن يرتبط الشعور بالدوار أو التعرض لنوبات الإغماء بنوبة قلبية، خاصة إذا كانت هذه الأعراض مفاجئة أو غير مفسرة.

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