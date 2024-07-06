لن تتوقع.. هذا ما يفعله البرقوق بالكوليسترول والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ البرقوق من الفواكه المجففة اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ولكن هل تعلم أن له تأثيرات إيجابية مميزة على صحة القلب والكوليسترول؟

خفض الكوليسترول الضار (LDL):

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول، إن البرقوق يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتحديدًا الألياف القابلة للذوبان، التي تُساعد على خفض امتصاص الكوليسترول الضار من الأمعاء، وبالتالي خفض مستوياته في الدم.

وأضاف لمصراوي، أن تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10%.

رفع الكوليسترول المفيد (HDL):

إلى جانب خفض الكوليسترول الضار، يُساعد البرقوق أيضًا على رفع مستويات الكوليسترول المفيد (HDL).

يُساعد الكوليسترول المفيد على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خفض ضغط الدم

يحتوي البرقوق على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري يُساعد على تنظيم ضغط الدم.

يُساعد البوتاسيوم على استرخاء الأوعية الدموية وإخراج الصوديوم الزائد من الجسم، مما يُقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تقوية عضلة القلب

يحتوي البرقوق على المغنيسيوم، وهو معدن ضروري يُساعد على تقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته.

يُساعد المغنيسيوم أيضًا على منع اضطرابات النظم القلبي والسكتات الدماغية.

الوقاية من أمراض القلب

بفضل خصائصه التي تقلل الكوليسترول وتُنظم ضغط الدم وتُقوي عضلة القلب، يُساعد البرقوق على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كم يجب تناول البرقوق؟

يُنصح بتناول 3-4 حبات من البرقوق يوميًا للاستفادة من فوائده الصحية.

يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناول البرقوق لأنّه يحتوي على نسبة من السكري.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية التأكد من عدم وجود حساسية تجاه البرقوق قبل تناوله.

يُعدّ البرقوق من الأطعمة الفائقة التي تُقدم فوائد صحية جمة للقلب والكوليسترول.

فأحرص على إدراجه في نظامك الغذائي

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