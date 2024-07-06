30 صورة ساحرة.. كيف تقضي يوما في الإسكندرية بـ500 جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في الطقس الحار يرغب كثيرون في الهروب من الشمس الحارقة، والذهاب إلى المدن الساحلية حيث الاستمتاع بمياه البحار والهواء النقي.

أحد أبرز الوجهات السياحية التي يذهب إليها كثيرون هي عروس البحر المتوسط، لكن هل تعرف كيف يمكن قضاء يوما في الإسكندرية بـ500 جنيه فقط؟.

بداية الرحلة

يمكنك السفر إلى الإسكندرية، في قطار الثامنة صباحا، لتصل مبكرا إلى المدينة، وسيكلفك 65 جنيها، إذا كان قطار درجة ثانية، مع مراعاة اختلاف الأسعار باختلاف أنواع ودرجات القطارات.

الوصول إلى سيدي جابر

القطار سيتوقف بك عند محطة سيدي جابر، وستخرج من ناحية شارع أبو قير، حيث الاستمتاع بالهواء النقي ورؤية البحر حتى المنطقة الشمالية إلى أن تجد محطة الترام.

ماذا عن الفطار؟

لتناول وجبة الإفطار يمكنك الذهاب إلى محطة الأزاريطة، حيث "عم زغلول" بائع الفول الشهير، لتناول وجبة إفطار شهية فول وفلافل بالجبنة، والتي لن تكلفك أكثر من 50 جنيها.

قلعة قايتباي

بعد الإفطار يمكن أن تستقل "مشروعا" إلى منطقة بحري عند مدخل قلعة قايتباي، وسيكلفك دخولها 60 جنيه، والزيارة مفتوحة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء، ويمكنك التقاط الصور بها.

وجبة الغداء

بعد ذلك عليك التوجه إلى منطقة المرسي أبو العباس لتناول وجبة سمك من مطعم "عروس البحر" الشهير لمحبي السمك، والتي قد تكلفك من 200 إلى 300 جنيه وفقا لطلبك.

نهاية الرحلة

بعد تناول الغداء يمكن التوجه إلى محطة القطار وتستقل المتجه إلى محافظتك، ولتكن القاهرة، ستكلفك تذكرة العودة 65 جنيها إذا كان قطار درجة ثانية، مع مراعاة اختلاف الأسعار باختلاف أنواع ودرجات القطارات.

التكلفة

هذه الرحلة ستكلفك نحو 500 جنيه، مع مراعاة ميزانيتك، وما ستريد شرائه من هناك، وأيضا أذواق كل شخص.

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