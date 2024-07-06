اكتشفته بالصدفة 3 مرات.. مصممة أزياء تروي قصتها مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تُلهمنا قصة ياسمين يسري، مصممة الأزياء، بنضالها المُلهم ضد مرض السرطان، حيث واجهته ثلاث مرات في رحلة مليئة بالتحديات والصبر والأمل.

قالت خلال لقاء لها عبر برنامج "صباح الخير يا عرب": " جاء الاكتشاف المرة الأولي بمحض الصدفة، عندما كنت أنتقل لوظيفة جديدة، اجريت وقتها فحوصات واجهت الخبر بصدمة، لكنها سرعان ما استجمعت قواي حيث قال لي المسؤولة بالشركة أنه الأفضل أن اتعالج ثم أتقدم للوظيفة.

وتابعت:" بعد 8 اشهر من التعافي، عاود السرطان الظهور مرة أخرى، لتخوض ياسمين معركة جديدة ضد المرض، واجهت التحدي بعزيمة أقوى، مؤمنة بقدرتها على الانتصار، خضعت لعملية زرع نخاع وعلاج كيماوي مكثف، وتجاوزت المرحلة بفضل دعم عائلتها وأصدقائها"

وأضافت، لم استسلم حتى بعد تلقي خبر إصابتي بالسرطان للمرة الثالثة، تحدت المرض مرة أخرى بعزيمة راسخة، واختارت العلاج بالأدوية بدلاً من الكيماوي.

وأوضحت ياسمين، أنه تُشارك قصتها مع العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مُلهمةً الناس برسالتها القوية عن الأمل والتشجيع، تُقدم دعمًا معنويًا لمرضى السرطان، وتُساهم في نشر التوعية حول المرض.

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