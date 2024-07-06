هذا المكون في طعامك يسبب لك ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم من أهم المشكلات الصحية التي تواجه الكثيرين اليوم، وغالبا ما يُغفل البعض دور أحد المكونات الشائعة عند تحضير الطعام، وهو "السكر الأبيض"، في تفاقم هذه المشكلة.

كيف يؤثر السكر الأبيض على الكوليسترول؟

يُعيق الإفراط في تناول السكر الأبيض تحويل الكوليسترول الضار إلى كولسترول جيد، ما يرفع مستوياته في الدم.

يُحفز الكبد على إنتاج المزيد من الكوليسترول، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الكلي.

كيف يؤثر السكر الأبيض على مستويات السكر في الدم؟

يُمتص السكر الأبيض بسرعة في مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر.

يُحفز إفراز الأنسولين من البنكرياس بشكلٍ مُفرط لمحاولة خفض سكر الدم.

بمرور الوقت، تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

مخاطر أخرى للإفراط في تناول السكر:

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيادة الوزن والسمنة.

تسوس الأسنان.

ضعف المناعة.

اضطرابات المزاج.

مشكلات في الكبد.

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