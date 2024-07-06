قتل عامل توصيل بسبب مقتنيات بـ 500 ألف دولار.. ما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عثرت الشرطة على جثة سائق توصيل أرجنيتي يدعى "نيكولاس ماتياس ديل ريو" سرق بضائع بعلامة "جوتشي"، يصل قيمتها أكثر من 500 ألف دولار.

وأظهرت التحقيقات أنه قتل على يد المافيا الإيطالية، التي استولت على المسروقات، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وألقت جمارك مطار توسكانا الإيطالية القبض على 3 أشخاص لم يتم الكشف عن هوياتهم، حاولوا تهريب العديد من السلع الجلدية والإكسسوارات من ماركة جوتشي خارج البلاد.

وأتهم الرجال بالسرقة والقتل والاختطاف بعد أن عثرت الشرطة على السائق البالغ من العمر 40 عاما بالقرب من جبل أمياتا في منطقة توسكانا بإيطاليا.

بعد أن عثرت الشرطة على جثة نيكولاس، قامت بتفتيش فيلا قريبة حيث عثرت على المزيد من السلع الجلدية والإكسسوارات المسروقة والتي أخذت من "نيكولاس" أثناء نقلها عبر البلاد إلى مصانع جوتشي في سكانديشي بإيطاليا.

وتبلغ قيمة الحقائب الفاخرة التي تنتمي إليها جوتشي مليارات الدولارات، وقد يستفيد المزورون والأشخاص الذين يعيدون بيع الحقائب والإكسسوارات المسروقة كثيرا من هذا السوق.

وفي النهاية فشلت خطة اللصوص وإذا ثبتت إدانتهم فمن المحتمل أن يقضوا بقية حياتهم في السجن.

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