فيديو مرعب.. حفرة ضخمة تبتلع محطة مترو قيد الإنشاء في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، لقي مشروع مترو جديد في مدينة تشنغدو الصينية نهاية مفاجئة ومروعة، حيث ابتلعت حفرة ضخمة محطة مترو قيد الإنشاء، وذلك بعد انفجار أنبوبين للمياه تحت الأرض.

قالت مجموعة تشنغدو ترانزيت للسكك الحديدية إن الحادث نجم عن انفجار أنبوب مياه، ولم تقع إصابات بين العاملين في مكان الحادث أو بين السكان المحليين.

وفقا لموقع "globaltimes"، بلغ قطر الحفرة حوالي 12 مترا، ما أدى إلى انهيار كامل للمحطة التي كانت قيد الإنشاء.

هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع وعملت على إغلاق أنبوب المياه وإصلاح الأضرار، كما قامت إدارة المرور بتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة لتجنب الازدحام.

تم إجلاء السكان المحليين الذين يعيشون في هذه المنطقة إلى أماكن إقامة مؤقتة في الفنادق القريبة.

اقرأ أيضا:

سعرها 25 جنيها.. فاكهة حمراء تعزز القدرة الجنسية للرجال

علامة تظهر في وقت غير متوقع تدل على الإصابة بسرطان المبيض.. لن تتخيليها

"الركاب طاروا".. ماذا حدث في رحلة الرعب؟.. 20 صورة تكشف

فيديو يفطر القلوب.. رد فعل شاب يسمع بوضوح لأول مرة في حياته

موعد وتفاصيل حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا (صور)