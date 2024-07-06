لم يلاحظه أحد لمدة ٣٠ ساعة.. رجل يموت في مقهى والسبب غامض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادثة غريبة، توفي رجل داخل مقهى إنترنت في مدينة ونتشو الصينية دون أن يلاحظه أحد من العاملين الذين اعتقدوا أنه نائم.

وبدأ الرجل الذي لا تزال هويته غير معروفة جلسة لعب واعتقد موظفو المقهى أن الرجل كان نائما ولم يوقظه أحد منهم وبعد 30 ساعة حاولوا إيقاظه، لكنهم وجده فاقدا للوعي وجسده باردا، واتصلوا بالشرطة التي أكدت وفاته، وفقا لصحيفة "South China Morning Post" و موقع "ndtv".

وقال صهر الرجل ويدعى "تشين" إن الوقت المحدد للوفاة لم يتم تأكيده لأن عائلته لم تسمح للأطباء بإجراء تشريح للجثة.

كما وجه أسئلة إلى العاملين في المقهى وأعرب عن إحباطه من عدم ملاحظة الوفاة لفترة طويلة.

وأفاد مدير مقهى الإنترنت أن الرجل زبونا منتظما يظل في المقهى لمدة 6 ساعات في المرة الواحدة، وكان بصحة جيدة.

وأضاف أن اللاعبين ينامون بشكل روتيني بين جلسات اللعب، ولم يدرك الموظفان اللذان كانا في الخدمة في ذلك الوقت أن الرجل نام لفترة طويلة.

وتابع صاحب المقهى أن الموظفون اعتقدوا أنه كان في استراحة، لذلك لم يوقظوا، وفي كثير من الأحيان، عندما نوقظ عميلا نائما ينفعل علينا، وبحسب الشرطة فإن القضية لا تزال قيد التحقيق.

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