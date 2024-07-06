فياجرا طبيعية.. نوع توابل تزيد الرغبة والقدرة الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يعاني الرجال من انخفاض الرغبة الجنسية بسبب تناول بعض الأدوية، أو الاضطرابات النفسية، أو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وهي حالة تعرف باسم قصور الغدد التناسلية.

وكشفت دراسة أجريت عام 2020 ونُشرت في المجلة العلمية Pharmaceuticals أن بعض التوابل قد تزيد من القدرة والرغبة الجنسية لدى الرجال، وفقا لموقع "healthdigest".

وتعد الحلبة من الأعشاب الطبية التي تستخدم كتوابل في العديد من الأطعمة، وإلى جانب فوائدها لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وزيادة إنتاج الحليب عند الرضاعة الطبيعية، وانخفاض نسبة السكر في الدم، فهي أيضا مهمة للصحة الجنسية للرجال.

بعد تناول الحلبة قد يشعر الرجال بتحسن كبير في الإثارة والنشوة الجنسية، وأيضا إدارة مستويات هرمون التستوستيرون في الدم.

وقد يكون انخفاض الرغبة الجنسية مرتبطا أيضا بضعف الانتصاب (ED)، أو القذف المبكر أو المتأخر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون آسيوين وأجريت عام 2024 ونشرت في المجلة الآسيوية لعلم الذكورة أن زيادة استهلاك "النياسين" والفيتامينات والمعادن الأخرى الموجود في الحلبة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بضعف الانتصاب، ولكن يجب تناولها بحذر.

وقد الحلبة أيضا الرغبة الجنسية لدى النساء، وكشفت دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في المجلة العلمية Clinical Phytoscience، وجد الباحثون أن النساء الحائض اللاتي يعانين من العجز الجنسي أظهرن زيادات في مستويات الهرمونات المرتبطة بالرغبة الجنسية بالتعاون مع مكملات الحلبة، ما أدى إلى انخفاض المشكلات الجنسية.

ولكن تناول الحلبة بإفراط قد يؤدي إلى مشكلات هضمية أو غثيان أو إسهال أو رد فعل تحسسي أو تسمم الكبد أو انخفاض مستويات السكر في الدم.

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