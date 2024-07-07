الامارات | مهرجان ركض الثيران المثير للجدل ينطلق في بامبلونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعالية ركض الثيران الشهيرة في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا، رغم احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان. وتأتي الفعالية ضمن مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام بالمدينة، ويقام في بداية يوليو من كل عام. وانطلق المهرجان رسمياً بفعالية تشوبينازو التقليدية، وهي عبارة عن إطلاق صاروخ صغير من شرفة مجلس البلدية، أمام آلاف المشاهدين.

وتعود هذه الاحتفالات إلى القرون الوسطى، وتتخللها مسيرات وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران.

وفي حين أن مهرجان سان فيرمين يشمل العديد من الحفلات الموسيقية والمواكب، فإن ركض الثيران ومصارعة الثيران هما أبرز الاحتفالات. وحتى 14 من الشهر الجاري، سيلاحق مئات الأشخاص ستة ثيران ضخمة، يبلغ وزن بعضها أكثر من 600 كيلوغرام، عبر أزقة المدينة الضيقة، إلى حلبة الثيران، حيث تقام مصارعة الثيران في المساء. ويصاب العديد من الأشخاص سنوياً خلال ركض الثيران عبر الأزقة إلى الحلبة.