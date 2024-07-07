الامارات | متلازمة الرأس المسطح لدى الرضيع.. فتشي عن وضعية نومه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين في ألمانيا بأن متلازمة الرأس المسطح هي حالة طبية تعرف بعدم تماثل الجمجمة لدى الرضع في الأسابيع الأربعة إلى الـ12 الأولى من العمر.

وأوضحت أن عدم تماثل الجمجمة يعني ظهور مواضع مسطحة على الجزء الخلفي أو الجانبي من رأس المولود الجديد، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك غالباً ما يرجع إلى أن الرضّع يفضلون وضعاً معيناً للرأس عند الاستلقاء والنوم.

ويمكن للوالدين مواجهة مثل هذه التشوهات المرتبطة بوضعية النوم من خلال تشجيع طفلهما الرضيع على إدارة رأسه إلى الجانب، الذي لا يفضله من خلال الكلام أو المحفزات مثل الألعاب.

وفي حال عدم زوال المواضع المسطحة في غضون الأشهر الثلاثة إلى الخمسة الأولى من الحياة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، الذي يفحص ما إذا كانت هناك أمراض عضلية أو عظمية أو غيرها تحتاج إلى علاج.

وفي حال التحقق من وجود مشكلة طبية، فإنه يتم علاج التشوهات بواسطة العلاج بالخوذة، إذ يتعين على الرضيع ارتداء خوذة مصممة خصيصاً له لمدة 23 ساعة في اليوم، مع العلم أن العلاج عادة ما يستمر من شهرين إلى ستة أشهر.

• في حال التحقق من مشكلة طبية، تعالج التشوهات بواسطة الخوذة.