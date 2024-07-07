الامارات | زيارة تعزز وعي المشاركين في «عطلتنا غير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار مشاركون في برنامج «صيف الشارقة» بنادي الذيد والذي انطلق تحت شعار «عطلتنا غير» مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية بالشارقة، ضمن فعاليات الأسبوع الأول للبرنامج.

وتعرف المشاركون إلى أنواع مختلفة من الحيوانات والكائنات الحية في المركز، إذ هدفت الزيارة إلى تعزيز معرفتهم بالعالم الحيواني.

وشملت الزيارة جولة استعراضية في أرجاء المركز، إذ استمتع المشاركون بمشاهدة غزلان ونمور وحيوانات صحراوية وزواحف وأحواض أسماك وكائنات مائية، بالإضافة إلى كائنات مهددة بالانقراض.

كما تعرف المشاركون إلى مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية كمركز متخصص في حماية الحياة، والهدف الأساسي منه هو أن يكون بيئة ملائمة لإكثار الحيوانات البرية، ويضم برامج لإكثار الحيوانات المحلية كالنمر العربي من خلال مراكز متخصصة في دراسة كيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية لتلك الحيوانات.

وأتاحت الزيارة رؤية الكثير من الأنواع الحيوانية المعروضة في بيئة آمنة، إذ تجري المحافظة عليها من الانقراض، وشاهدوا زواحف وطيوراً وحشرات تنتمي إلى المنطقة، بما في ذلك قطة الرمل والجمال والعناكب والأفاعي والحرباء والسحالي. من ناحيته، قال المشرف العام على النشاط الصيفي بـ«صيف الشارقة» في نادي الذيد، مهير الخيال الطنيجي: «تأتي هذه الزيارة في إطار البرامج والأنشطة المتنوعة التي نقدمها للمشاركين، ونسعى من خلالها إلى تعزيز الوعي البيئي والمعرفي لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم عن الكائنات الحية المتنوعة، إذ نحرص على توفير تجارب تعليمية وترفيهية ثرية ومفيدة للمشاركين، ما يسهم في بناء جيل واع ومثقف».

مهير الطنيجي:

نحرص على توفير تجارب تعليمية وترفيهية ثرية ومفيدة للمشاركين، ما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.