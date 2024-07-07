الامارات | أفلام صيف 2024.. 20 عملاً إلى دور العرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حركة سينمائية نشطة تشهدها دور عرض السينما في مصر والعالم العربي هذا الصيف، بما تحمله أفلامها من أطياف موضوعات تراوح بين الأعمال الاجتماعية والكوميدية، فضلاً عن تجارب الأفلام التاريخية التي استغرق تصويرها سنوات عدة، فيما تتميز أفلام الصيف هذا العام بعودة مكثفة لنجوم السينما إلى الشاشة الكبيرة بعد تجارب الدراما الرمضانية، فيما من المقرر طرح أفلام جديدة تباعاً على مدار 16 أسبوعاً، حيث ستستقبل دور العرض المصرية ما يقارب 20 فيلماً، مقارنة بعرض 14 فيلماً صيف العام الماضي.

افتتح فيلم «السرب» موسم أفلام الصيف بعد فترة تصوير استمرت نحو عامين، وتدور أحداثه حول مواجهة قوات الأمن المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، ويتصدر بطولة هذا العمل كل من أحمد السقا، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، عن نص لعمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وبنجاح يستمر عرض فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» لمؤلفه صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، للنجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح وكريم قاسم، محققاً القبول الجماهيري، وذلك بعد عودة شبح من الماضي ليلقي بظلاله على الإخوة، ما يجبرهم على العودة مجدداً إلى حياة الجريمة والسرقة في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر في تاريخهم.

فيلم «أهل الكهف» المقتبس عن مسرحية لتوفيق الحكيم حقق إيرادات ضعيفة مقارنة بالميزانيات الإنتاجية الضخمة التي سخرت له، ليطرح عن سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، تجربة قصة «من زمن آخر»، لم تحقق النجاحات المادية المنتظرة رغم تصدر بطولتها كل من خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد.

فيما ستشهد الأيام المقبلة عرض فيلم «الغربان» لمؤلفه ومخرجه ياسين حسن، الذي تم تصويره بين مصر والإمارات وروسيا، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والحركة خلال فترة أربعينات القرن الماضي والحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة «العلمين».

الكوميديا أولاً

على حلبة الضحك تتنافس هذا الصيف ستة أفلام جديدة، منها ابتداء من الشهر المقبل فيلم «الجواهرجي» لمحمد هنيدي ومنى زكي، في ثاني لقاء سينمائي يجمعهما بعد فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية». العمل الذي تكرر تأجيله تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

فيما تتواصل نجاحات فيلم «اللعب مع العيال»، الذي يسجل التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، ليطرح ضمن إطار كوميدي اجتماعي سلسلة من المواقف الطريفة التي يواجهها مدرس ينتقل للعمل في إحدى المناطق الصحراوية إثر وقوعه في حب فتاة بدوية. يتشارك البطولة مع إمام كل من: أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم.

أما هشام ماجد فيحافظ على حضوره المتألق هذا العام بعد فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» الذي عرض خلال عيد الفطر، ليستعد لطرح فيلم «إكس مراتي» للمؤلف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب والمخرج معتز التوني الذي انتهى من تصويره هذا الشهر، فيما سيعرض للنجم فيلم «بضع ساعات في يوم ما» الرومانسي الاجتماعي لمؤلفه محمد صادق، ومخرجه عثمان أبولبن، وأبطاله: مي عمر وهنا الزاهد وأحمد السعدني وأسماء جلال وغيرهم.

ويستمر تامر حسني في تصوير فيلمه الجديد «ري ستارت» تمهيداً لطرحه في أغسطس المقبل، مع النجمة هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت. وتدور أحداث هذا العمل الذي ألفه أيمن بهجت قمر، بعد تجربة فيلم «البدلة»، في إطار كوميدي رومانسي، تحت إدارة مخرجته سارة وفیق التي قدمت فیلمي «مش أنا» و«تاج».

أما أحمد فهمي فيدخل سباق أفلام الصيف بفيلم «عصابة الماكس».

بطولات نسائية

تتصدر ليلى علوي قائمة البطولات النسائية الأهم هذا الصيف مع بداية عرض فيلمها «جوازة توكسيك» في رابع لقاء فني يجمعها ببيومي فؤاد. وتدور أحداث العمل الذي ألفه لؤي السيد، وأخرجه محمود كريم، حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر لاحقاً برحلة من الصراعات المتلاحقة بعد عودتهما إلى مصر وتدخل الأهل.

في المقابل، تواصل دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد «روكي الغلابة» الذي يطرح قصة فتاة شابة تتولى مهمة حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار.

أما المخرجة هبة يسري فأعلنت انتهاءها من تصوير مشاهد فيلمها «الهوى سلطان»، الذي يجمع في بطولته كلاً من: منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وسوسن بدر، والمقرر طرحه في السينما أغسطس المقبل.

مصائر مؤجلة

تتضمن الخريطة السينمائية لصيف 2024 عرض سلسلة من الأعمال التي تأجلت أكثر من مرة خلال العام الماضي، منها فيلم «أصل الحكاية» للمؤلف والمخرج محمد أمين، والنجوم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وشيري عادل، في الوقت الذي تقرر هذا الصيف بعد تأجيلات عدة وموجة جدل واسعة طرح فيلم «الملحد» لمؤلفه إبراهيم عيسى، ومخرجه محمد جمال العدل، الذي يتناول قضية التطرف الديني والإلحاد، وتأثير انتشار هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.