الامارات | «صندوق الوطن» يُثري صيف الأجيال الجديدة.. بهوية قوية ومستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ببرنامج متكامل لبناء الشخصية الإماراتية وتكريس الهوية الوطنية في نفوس الشباب والأطفال، يطلق صندوق الوطن أنشطته الصيفية التي ينظمها بداية من الغد ولمدة ثلاثة أسابيع في أكثر من 18 مدرسة وخمسة مراكز إبداعية على مستوى الدولة، وخمس جامعات إماراتية، مستلهمة رؤية أن تكون الهوية الوطنية القوية المستدامة النابضة بالحياة عنواناً للمبادرات والبرامج والأنشطة كافة.

ومن المتوقع أن تجذب البرامج في دورتها لهذا العام أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الإمارات، وتضم أنشطة متكاملة تحمل شعارات «قدوتي» و«فكرتي» وبرنامج «لغة القرآن» الذي ينطلق لأول مرة، إضافة إلى برنامج «فرسان القيم» المخصص لطلاب الجامعات لأول مرة أيضاً، وتعكس هذه الأنشطة شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة»، الذي يجسد شعار «صندوق الوطن» وما يهدف إليه من العمل على تعميق إدراك الأجيال الجديدة لقيمة وطنهم وتأكيد قدراتهم على الإبداع والإنجاز، التي تعزز لديهم الانتماء والولاء للوطن، وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه، ولأهله وقادته.

بين الأصالة والحداثة

وقال المدير العام لصندوق الوطن ياسر القرقاوي لـ«الإمارات اليوم»، إن البرامج الصيفية للصندوق تواصل في دورتها الثانية دورها كمنصة تربوية وترفيهية للطلبة من مختلف المراحل الدراسية، وتم تصميم الأنشطة والفعاليات التي تقدمها البرامج بعناية شديدة لتتماشى مع تطلعات القيادة وطموح الإمارات للمستقبل، إذ تجمع الفعاليات بين الهوية الوطنية والتراث الأصيل لمجتمع الإمارات من جهة، والعلوم الحديثة والتطورات التقنية التي يشهدها العالم في مختلف المجالات من جهة أخرى مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوت والعملات الرقمية المشفرة والاستدامة البيئية وغيرها».

وأشار إلى أن البرنامج يدمج التعلم بالترفيه من خلال الأنشطة واللعب والمواد المرئية التعليمية والتفاعلية، مغلفة في إطار من المتعة والمرح، كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية لمواقع لها علاقة بمجالات الابتكار والإبداع في مجال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات محببة لدى هذه الفئات العمرية.

وأوضح «كذلك تركز أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام على تقديم فقرات تعريفية وتوعوية حول القيم والمعارف، وتنظيم حوارات ونقاشات تفاعلية مع نجوم وفناني وكتاب ومؤثري الإمارات، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل مكثفة لتعزيز المهارات الاجتماعية من خلال ضيوف مميزين ومتخصصين في تعليم وتدريب الناشئة، ولا تغفل البرامج الصيفية الأنشطة والألعاب الرياضية، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالموسيقى والفنون الشعبية والمسرح، والقراءة والكتابة الإبداعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والمهارات والأشغال اليدوية، والقصص الوطنية والتراثية الملهمة، مع التركيز على إتقان مهارات اللغة العربية».

فرصة للتواصل

وعن البرامج المستحدثة في الدورة الحالية، أضاف ياسر القرقاوي أن برنامج «لغة القرآن» يستهدف الطلبة الإماراتيين والعرب في المدارس الدولية التي تطبق مناهج غير عربية في الإمارات، إذ يعمل البرنامج على توفير البيئة اللغوية العربية المناسبة لهؤلاء الطلبة، ويوفر لهم فرصة التواصل باللغة العربية مع أقرانهم ومعلميهم وعائلاتهم، ويعمق هويتهم العربية الأصيلة، ويزيد من وعيهم اللغوي والديني والوطني، بوصف اللغة والدين من المكونات الأساسية للهوية.

ولفت إلى أن البرنامج يقدم مهارات اللغة العربية من خلال نصوص مختارة تربط الطالب بالقرآن الكريم، بوصفه أرقى وثيقة لغوية عربية، ليس فقط في أساليبه اللغوية الراقية، بل أيضاً في القيم التي يمثلها، والسلوك القويم الذي يدعو إليه.

• 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الإمارات من المقرر أن تجتذبهم الأنشطة.

«فرسان القيم»

أكد المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أنه «تم استحداث برنامج (فرسان القيم) من منطلق شعار صندوق الوطن هوية وطنية قوية ومستدامة، ويأتي هذا البرنامج لتأكيد هذا الشعار وموضوعاته الفرعية: التمكين» و«الإنتاجية» و«المسؤولية»، وهو مخصص لطلبة الجامعات في الدولة، بحيث يتم تأسيس نادٍ للقيم الإماراتية في كل جامعة، لينفذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات بدعم من صندوق الوطن».

ياسر القرقاوي:

أنشطة البرامج الصيفية هذا العام تركز على تقديم فقرات تعريفية وتوعوية حول القيم، وحوارات ونقاشات تفاعلية.