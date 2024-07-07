الامارات | زفاف نجل أغنى رجل في آسيا.. الاحتفالات الفارهة مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم نجم البوب الكندي جاستن بيبر عرضاً في بومباي أمام جمع من المشاهير الهنود، خلال احتفالات فارهة تسبق حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا.

وتقام منذ أشهر احتفالات باذخة مع اقتراب موعد زفاف نجل رجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجموعة «ريلاينس إنداستريز»، «أنانت»، وخطيبته راديكا ميرشانت، في مراسم تستمر ثلاثة أيام منتصف يوليو الجاري.

ودُعي النجم الكندي، الذي طارت شهرته منذ سن المراهقة، إلى الاحتفالات إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين.

وإثر وصوله بالطائرة من لوس أنجلوس، التُقطت صور لجاستن بيبر في مطار بومباي، أول من أمس، ظهر فيها مرتدياً قميصاً وردياً فضفاضاً وقبعة.

وكان نجم بوليوود سلمان خان من بين المشاهير الهنود الحاضرين. وبحسب وسائل إعلام هندية، تقاضى جاستن بيبر ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل العرض.