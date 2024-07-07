الامارات | أنوار 1446 في بلد الخير

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شكرا لقرائتكم خبر عن أنوار 1446 في بلد الخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنوار السنة الهجرية 1446 تزفّ المعايدات والأمنيات، حيث ملأت الزينة شوارع العاصمة أبوظبي، ناشرة الأمل وألوان التفاؤل التي تبشّر الجميع بصفحة جديدة مشرقة، تشبه عناقيد الأضواء والتشكيلات المبهجة الجميلة، كما هي العادة في كل المناسبات السعيدة بين جنبات بلد الطيبين، إمارات الخير والمحبة والسلام والتعايش والتسامح، وكل القيم النبيلة التي يذكّر بها قدوم العام الهجري الجديد.
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