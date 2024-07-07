الامارات | «دفاع عن الأشجار».. مهرجان ينتقد ممارسات البشر المهددة للطبيعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت أعمال مهرجان مدينة نانت الفرنسية للفنون إلى تظاهرة تدعو إلى حماية الأشجار والطبيعة من الممارسات البشرية الجائرة التي تهدد البيئة والحياة على سطح الكوكب كما أفاد منظمو المهرجان. وانتشرت في شوارع المدينة العشرات من أعمال الفنانين التي قدمت أفكارها ومضامينها المستمدة من عالم الأشجار. وتألقت في المهرجان أعمال الفنان الفرنسي جان فرانسوا فورتو الذي قدم مجموعة من التجارب التي حملت عنوان «دفاع عن الأشجار»، حوّل فيها جذوع أشجار مقطوعة إلى أعمال فنية حملت الكثير من الرسائل الداعية إلى الوقف الفوري للرخص التجارية التي تم منحها لشركات عاملة في مجال الأخشاب، والتي أقدمت على ممارسات جائرة بحق الأشجار المعمرة.