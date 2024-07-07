مخاطر ممارسة العلاقة الحميمة على المرأة بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ألينا ستيبانوفا أخصائية أمراض النساء أنه يجب على المرأة بعد الولادة تجنب ممارسة العلاقة الحميمة لعدة أسابيع.

وبالرغم من أن النشاط الجنسي آمن بالنسبة لمعظم النساء الحوامل، إلا أن هناك مضاعفات قد تشكل خطرا، وفقا لموقع "Gazeta.Ru".

على سبيل المثال إذا كانت المرأة معرضة لخطر الولادة المبكرة أو إزالة المشيمة، أو قصر طول عنق الرحم أو نزول السائل الأمنيوسي المبكر، فيجب الامتناع عن ممارسة العلاقة الحميمة بعد الولادة، حتى تستعيد قناة الولادة والعضلات وأنسجة المهبل والتمزقات التي حصلت حالتها الطبيعية.

وتستمر إفرازات ما بعد الولادة (النفاس) لعدة أسابيع، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى أثناء النشاط الجنسي.

كما أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تسبب جفاف المهبل.

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