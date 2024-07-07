الامارات | مراهق ينشر الفوضى في ست مدارس امريكية بخدعة وجود قنبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بعد تسببه بسلسلة من الإنذارات الكاذبة المتعلقة بالقنابل والتي أدت إلى إغلاق ست مدارس.

وقالت الشرطة إن المراهق اعتقل فيما يتعلق بالتهديدات بالقنابل في ساوثهامبتون، هامبشاير يوم الأربعاء الماضي وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

واضطرت ست مدارس في المدينة إلى إغلاق أو إجلاء الأطفال يوم الأربعاء بعد أن تلقى مديرو المدارس تهديدات "خطيرة" بوجود قنبلة، فأرسل مديرو بعض المدارس رسائل بريد إلكتروني إلى أولياء الأمور صباح ذلك اليوم يخبرونهم بعدم إحضار الأطفال، بينما اضطرت بعض المدارس إلى إخلاء التلاميذ من مبانيها. والمدارس الست المتضررة من التهديدات هي: مدرسة بيتيرن بارك، ومدرسة بانيستر بارك، وكلية ريجنتس بارك المجتمعية، ومدرسة سانت آن الكاثوليكية الثانوية للبنات، ومدرسة ويستون الثانوية، وكلية سانت جورج الكاثوليكية.

وأرسل مدير مدرسة بيتيرن بارك، ستيوارت رودريك، رسالة إلى الآباء تقول: "نحن نتعامل فقط مع حادثة وقعت في المدرسة. من فضلك لا ترسل طفلك إلى المدرسة حتى تحصل على تحديث آخر منا."

وأخبر جيمس هابرلي، مدير مدرسة سانت جورج، أولياء الأمور أنه في الساعة 8.15 صباحًا، تلقت المدرسة تهديدًا بوجود قنبلة عبر مكتب الاستقبال بالمدرسة.

وقال هابرلي لأحد المراسلين: "تم إجلاء جميع الأطفال من مبنى المدرسة هذا الصباح للتأكد من أنهم آمنون وبصحة جيدة". وأضاف: "الشرطة كانت هنا هذا الصباح للقيام بجولة في الموقع وأكدت أن التهديد بوجود قنبلة مجرد خدعة".

وقالت والدة طالبين في سانت جورج، أحدهما في السنة السابعة والآخر في السنة التاسعة: "تلقيت رسالة نصية من ابني تفيد بوجود تهديد بوجود قنبلة في المدرسة، مشيرة أنها ارتدت ملابسها بسرعة " وتوجهت مباشرة إلى هنا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام."

ولاحقا قالت الشرطة "أن الحادث كان له تأثير واسع النطاق داخل المجتمع "، ولكن دون الكشف عن هوية المراهق الذي تسبب بكل تلك الفوضى، ودوافعه الحقيقية.