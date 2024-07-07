الامارات | نجوى فؤاد تفاجئ لطفي لبيب: "أنت واحشني .. طلقتني ليه؟"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو للفنانة نجوى فؤاد والفنان لطفي لبيب خلال لقائهما مؤخرا في إحدى المناسبات الفنية.

وتحدثت نجوى فؤاد مع لطفي لبيب مازحه: "أنت واحشني طلقتني ليه، أنا عملتلك ايه"، متابعة "ألف سلامة عليك، بقالي سنتين مشفتكش واشتغلنا مع بعض في أعمال كتير".

وتابعت نجوى فؤاد حديثها، ممازحةً لطفي لبيب، حيث قالت له عندما سألها عن صحتها: "صحتي بقت زي صحتك بقينا زي بعض يا لطفي".

كما تحدث لطفي لبيب معها، وروى موقفا جمعهما قديما بأحد الأعمال، وقال: "نجوى خدت مني فيلم وإدتني فلوس، ولما الرقابة رفضت الفيلم قولتلها معيش فلوس أرجعهم قالتلي مش عايزاهم".

ويتجه لطفي لبيب، مؤخرا إلى الكتابة، ويكتب حاليًا فيلمًا سينمائيًا يروي من خلاله مأساة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ لبنان الشهير.