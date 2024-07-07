10 نصائح ذهبية تحمي الرجال من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد العديد من العوامل التي قد تسهم في في تحسين صحة الرجل وتقليل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.

ومن ضمن هذه الإجراءات فقدان الوزن، حيث يرتبط بتقليل خطر الإصابة بـ 13 نوع مختلف من الأورام، وفقا لموقع "كانسر سنتر".

ويساعد تحديد الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات، والالتزام بتمارين بدنية، ومراقبة نوعية وكمية الأطعمة على ضبط الوزن.

وللالتزام بتمارين بدنية يجب اختيار نشاط معين أو الذهاب لصالة الألعاب (الجيم)، أو المشي يومياً.

كما يساعد عدم التدخين، أو حتى استهلاك التبغ الخالي من الدخان، في الوقاية من عدة أنواع من السرطان.

ولا ينبغي للمدخن التوقف عن محاولة الإقلاع، بل تكرارها ومواصلة كبح استهلاك التبغ.

وتعتبر التغذية الصحية من أساسيات السلوك الصحي الوقائي ضد السرطان، وخاصة تناول كميات كافية من الخضروات والفواكه يومياً، والاستهلاك المعتدل للحوم الحمراء والمصنعة.

كما يُنصح بإضافة زيت الزيتون كلما أمكن للأطعمة، والحد لأقصى درجة من الوجبات السريعة.

ومن السلوكيات الوقائية ضد السرطان الحماية من الأمراض الجنسية المنقولة، والحد من استهلاك الكحول.

ومن الأفضل استشارة الطبيب بداية من سن الـ 45 بخصوص الفحوصات الدورية المطلوبة.

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