9 أطعمة تقلل الكوليسترول الضار في الدم.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - بالرغم من أن الكوليسترول ضروري للجسم، إلا أنه قد يصبح خطيرا إذا ارتفعت مستوياته، ما يؤدي إلى إلى انسداد الشرايين والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن ضمن الأسباب تجنب ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الدهنية والتدخين وشرب الكثير من الكحول، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكشفت أخصائية التغذية كورتني في منشور عبر حسابها بمنصة "تيك توك" عن الأطعمة التي تحسن مستويات الدهون عن طريق خفض الدهون الثلاثية ورفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL، مثل: الأفوكادو والمكسرات والبذور والبيض، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

كما أن الألياف هي المفتاح لخفض مستويات الكوليسترول، وتعد الخضر الورقية واحدة من أغنى مصادر الألياف في النظام الغذائي. احرص على تناول ثلاثة حصص من الخضار الورقية يوميا.

وتابعت كورتني: تساعد البروتينات الخالية من الدهون على زيادة كتلة العضلات، وموازنة نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب بشكل عام. كما أن المأكولات البحرية مليئة بالدهون المضادة للالتهابات أيضا وينبغي تضمينها في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع. كما ثبت أن البطاطا الحلوة والحبوب الخالية من الغلوتين تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وكذلك التوت الأزرق والتوابل، مثل الكركم والزنجبيل وكذلك الشاي الأخضر".

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