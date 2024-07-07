ما أسباب وأعراض الصداع النصفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من الصداع النصفي والذي يسبب نوبات من الصداع الشدي وإحساس بالنبض في الرأس والغثيان والقيء والحساسية المفرطة للضوء وعدم القدرة على التحرك أو النهوض من السرير لساعات متواصلة.

واكتشف الباحثين وجدوا بروتينات مميزة يتم إنشاؤها أثناء الصداع النصفي المصحوب بـ"هالة" والتي تهرب من الدماغ من خلال فتحات مجهرية وتسبب الألم الشديد، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

ومن المعروف أن موجة من تثبيط نشاط الدماغ هي السبب وراء الصداع النصفي، لكن الآلية الدقيقة ظلت بعيدة المنال.

وكشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science عن كيف يؤدي تدفق السوائل في الدماغ والموجة المنتشرة من اضطراب الإشارة إلى حدوث الصداع النصفي وتحفيز الهالة.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة مايكن نيدرجارد: "تزودنا هذه النتائج بمجموعة من الأهداف الجديدة لقمع تنشيط الأعصاب الحسية لمنع وعلاج الصداع النصفي وتعزيز العلاجات الحالية".

وعرف العلماء أن "الهالة" تحدث عندما يكون هناك انخفاض في مستويات الأكسجين وضعف تدفق الدم في جزء من الدماغ.

ويحدث هذا عندما يتم إزالة الاستقطاب مؤقتا من خلايا الدماغ بسبب انتشار الجزيئات المشحونة مثل الغلوتامات والبوتاسيوم.

ويمكن أن يشع هذا الاضطراب مثل الموجة، وعندما يؤثر على مركز معالجة الرؤية في الدماغ فإنه يسبب أعراضا بصرية مثل الهالة التي تسبق الصداع القادم.

ووجد الباحثون طريقا جديدا تنتقل من خلاله هذه الإشارات. ويأملون أن يؤدي اكتشافهم لكيفية تنشيط الأعصاب في هذا المسار إلى تحقيق أهداف دوائية جديدة.

وقال مارتن كاج راسموسن، المؤلف المشارك للدراسة: "من بين الجزيئات التي تم تحديدها تلك المرتبطة بالفعل بالصداع النصفي، لكننا لم نعرف بالضبط كيف وأين حدث الفعل المسبب للصداع النصفي".

ويأمل الفريق أن تفيد الأهداف الدوائية المحتملة التي تم تحديدها حديثا عددا كبيرا من المرضى الذين لا يستجيبون لعلاجات الصداع النصفي المتاحة.

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