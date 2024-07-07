الامارات | شجار وصراخ ومحضر شرطة بين شيرين وطليقها .. ثم مصالحة كالعادة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحف مصرية اليوم أن شيرين عبدالوهاب تنازلت عن محضر "الخناقة" أو المشاجرة التي حدثت بينها وبين طليقها حسام حبيب، وذلك بعدما وقع الطرفان على تصالح.

كما تعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها. وأكد مصدر قريب من الطرفين أن محامي حسام حبيب تحدث إلى شيرين، وطلب منها إنهاء الأزمة بشكل ودي حتى لا تصبح حديث الصحف ووسائل الإعلام.

ومع تصاعد وتوتر الأحداث بين الفنانة المصرية وطليقها انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة المصرية شيرين وهي تقوم بتكسير وتحطيم الأستوديو الخاص بطليقها.

وفي تفاصيل المشاجرة أظهر الفيديو تلفيات في الأستوديو وهو محطم بشكل شبه كامل من تحطيم النوافذ والأبواب وتكسير حوائط العزل الخاصة بالصوت، بالإضافة إلى تكسير الزجاج والتلفاز وتحطيم الفرش، وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "القاهرة 24" ظهرت شيرين في حالة هيستريا وهي تقوم بالتكسير والتحطيم. وكان الفنان حسام حبيب أنكر تعديه على شيرين متهمًا إياها بأنها هي من توجهت إليه وحطمت الأستوديو الخاص به في منزله.

وقال حبيب: "أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين بسبب حاجة حصلت وأنا اتدخلت أفض مشاجرة بينهم".

وطلب حسام حبيب من النيابة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها حول واقعة الضرب، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وأمس، كشف التقرير الطبي المبدئي لحالة المطربة بعد قيام طليقها المطرب حسام حبيب بالتعدي عليها أن الفنانة لديها إصابات بجرح غائر في الرأس وجروح وتجمعات دموية أسفل العين وكدمات بالقدم.

وكانت صاحبة "جرح تاني" قد ذهبت إلى قسم الشرطة في الخامسة فجراً أمس السبت، ووجهها مغطى بالدماء، وطلبت تحرير محضر بالتعدي ضد زوجها السابق، حسام حبيب، والذي تسبب في إحداث إصابات بمناطق متفرقة من جسدها، إضافة إلى جرح قطعي بالرأس وسرقة مبلغ مالي كان بحقيبتها وهاتفها المحمول، على حد قولها.

وقالت شيرين في المحضر رقم 7155، إنها ذهبت إلى استوديو التسجيل الصوتي المملوك لها هي وحسام حبيب بالشراكة.

ووجدت حسام بالمكان فطلبت منه فضّ الشراكة وإعطاءها نسبتها في الاستوديو، لكنها فوجئت بتعديه عليها بالضرب وسبها وشتمها وطردها من دون إعطائها متعلقاتها الشخصية، وهي عبارة عن حقيبة يد تحوي مبلغا ماليا وهاتفا محمولا خاصا بها.

كما أعطت النجمة المصرية رجال الشرطة عنوانَي الاستوديو ومنزل حسام لضبطه وإحضاره.

وبالذهاب إلى المكانين المذكورين، لم يتم العثور على حسام الذي غادر بعد تلك الواقعة، بعدما علم بذهاب شيرين إلى قسم الشرطة.