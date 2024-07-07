ما كمية الماء المطلوبة يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت أخصائية التغذية البريطانية سوشما جايسوال كمية الماء التي يجب تناولها لفقدان الوزن.

وكشفت "سوشما" أنه يجب شرب 4 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، مع مراعاة عوامل، مثل: العمر والجنس والوزن، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يمكن أن تختلف كمية الماء الموصى بها، حيث يجب على الرجال شرب 10 إلى 13 كوب والنساء 8 إلى 9 أكواب للمساعدة في إنقاص الوزن.

وأضافت أخصائية التغذية أن شرب كوب أو كوبين من الماء قبل الوجبات، قد يسهم في فقدان الوزن، لأنك تميل بعد ذلك إلى تناول كميات أقل من الطعام".

وكشفت أيضا أنه من خلال ترطيب الجسم بالماء قبل الوجبات، قد تشعر بالشبع وتستهلك سعرات حرارية أقل، ما يساعد في فقدان الوزن.

كما يساعد شرب الماء عن طريق ملء المعدة، ما يمنحك شعورا بالامتلاء وتقليل الجوع، ما قد يساهم بدوره في فقدان الوزن.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشعر بالجوع، فقد يكون ذلك علامة على العطش.

لذا، فإن اختيار كوب من الماء بدلا من تناول وجبة خفيفة، يساعدك على تجنب تناول الطعام.

ويؤدي الماء دور مهم في توزيع العناصر الغذائية على جميع خلايا الجسم، ما يسهم في فقدان الوزن.

كما أشارت الأبحاث إلى وجود علاقة قوية بين شرب كميات أكبر من الماء وفقدان الوزن.

ففي تجربة شملت 50 امرأة بدينة، شربن 500 مل من الماء قبل نصف ساعة من كل وجبة، وجد الخبراء انخفاضا في وزن الجسم والدهون ومؤشر كتلة الجسم.

واكتشفوا أيضا أن الشهية انخفضت بعد القيام بذلك لمدة 8 أسابيع متتالية.

وأظهرت دراسة بحثية مختلفة أن مياه الشرب يمكن أن يكون لها تأثير بسيط على حرق السعرات الحرارية.

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