هذا ما يحدث للقلب والدماغ عند تناول العيش الفينو .. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتناول الكثير من الأشخاص الخبز "الفينو" بشكل يومي، إما على الإفطار أو العشاء أو حتى كوجبة خفيفة بين الوجبات.

ولكن هل تساءلت يوما عن تأثير تناوله بكميات كبيرة على صحتك، خاصة على صحة الدماغ والقلب؟

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN أوضحت لـ"الخليج 365" أن الفينو يتكون من دقيق القمح الأبيض والخميرة والملح والسكر والماء.

تأثيره على صحة الدماغ

يحتوي الخبز الفينو على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذا يؤثر تناوله بكميات كبيرة سلبا على صحة الدماغ، وتقلل من قدرة الشخص على التركيز والذاكرة.

تأثيره على صحة القلب

"الفينو" مصدرا غنيا بالصوديوم، لذلك يُزيد استهلاكه من خطر ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وحذرت أخصائية التغذية بعض الفئات من تناول "الفينو"، وذلك يشمل:

مرضى السكري

لأن "الفينو" يسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر في الدم.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام

حيث يؤدي استهلاكه أيضا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

مرضى السمنة

نظرا لأنه غني بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يُسهم في زيادة الوزن.

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