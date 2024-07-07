هذا ما تفعله الطعمية على الإفطار بصحة قلبك وعظامك.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الطعمية من أشهر الأكلات الشعبية التي تخفي وراء مذاقها الشهي العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعلم ما تأثير تناولها على صحة القلب والعظام؟

تأثير تناول الطعمية على صحة القلب

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية في تصريح لـ"الخليج 365" أوضحت أن الطعمية مصدرا غنيا بالألياف الغذائية، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتحتوي هذه الأكلة أيضا على نسبة عالية من البروتين والبقوليات، الذي يُسهم في تقوية عضلة القلب وتحسين وظائفه.

تأثير تناول الطعمية على صحة العظام

تابعت أخصائية التغذية أن الطعمية غنية بالكالسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

فوائد أخرى للطعمية:

يُسهم استهلاكها في إنقاص الوزن، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

غنية ببعض العناصر المفيدة للجسم من المعادن والفيتامينات.

تساعد الألياف الموجودة في الطعمية على تحسين عملية الهضم.

ونصحت أخصائية التغذية بضرورة تناولها باعتدال دون إفراط، تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية.

اقرأ أيضا:

سعرها 25 جنيها.. فاكهة حمراء تعزز القدرة الجنسية للرجال

علامة تظهر في وقت غير متوقع تدل على الإصابة بسرطان المبيض.. لن تتخيليها

"الركاب طاروا".. ماذا حدث في رحلة الرعب؟.. 20 صورة تكشف

فيديو يفطر القلوب.. رد فعل شاب يسمع بوضوح لأول مرة في حياته

موعد وتفاصيل حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا (صور)