يخفض الكوليسترول ويحارب السكري.. نوع شاي يقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الشعبية في العالم، ويُعرف بخصائصه الصحية المُذهلة وفوائده المتعددة، ولكن، هل تعلم أن هناك نوع من الشاي يفعل العجب بجسمك وهو "الشاي الأخضر"، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول ومحاربة السكري والحماية من السرطان، وغيرها من الفوائد الأخرى، التي نوضحها وفقا لموقع "health".

يخفض الكوليسترول

تناول الشاي الأخضر بانتظام يُسهم بشكل فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والكوليسترول الكلي في الدم، وذلك بسبب احتوائها على مركبات طبيعية تُسمى "كاتيكين".

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على تحييد الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف، ما يقلل خطر الإصابة بالسرطان.

تخفيف التوتر والقلق

بفضل احتوائه على على حمض أميني يسمى L-theanine ، والذي يعمل على تخفيف القلق والتوتر، ما يساعدك على الاسترخاء.

دعم صحة العظام

يعزز محتواه العالي من مضادات الأكسدة تكوين العظام والحماية من فقدان كتلة العظام، بالإضافة إلى، منع الكسور.

خفض نسبة السكر في الدم

تؤدي مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصة مركبات "البوليفينول"، دورا مهما في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي خفض مستويات السكر بالدم.

خفض ضغط الدم المرتفع

يساعد الشاي الأخضر على تحسين وظائف الأوعية الدموية، وجعلها أكثر مرونة، ما يُسهّل تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم المرتفع.

إنقاص الوزن

الشاي الأخضر مصدر للكاتشين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تكسير الدهون، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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