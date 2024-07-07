فيديو مرعب.. عائلة تسمع أصوات من السقف لن تصدق ماذا وجدوا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تسببت مستعمرة ضخمة من النحل في إثارة ضجة في مدينة إنفرنيس باسكتلندا بعد اكتشاف 180 ألف نحلة داخل سقف منزل.

ويُعتقد أن النحل عاش لعدة سنوات فوق سقف الجبس في غرفة نوم داخل العقار، وفق ما أورد موقع "نيوز 18".

وأوضح أحفاد صاحب المنزل إنهم سمعوا أصوات طنين في الليل أثناء النوم، وبعد البحث وجدوا ثلاث مستعمرات في المنزل، مع ما يصل إلى 60 ألف نحلة في كل منها.

وتم استدعاء النحال يدعى "أندرو كارد" من شركة Loch Ness Honey Company للمساعدة في نقل سرب النحل إلى خلايا مؤقتة وقبل بدء العمل، وسجل "أندرو" مقطع فيديو ونشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر الفيديو في البداية نحلتين تطيران خارج النافذة ثم مستعمرة نحل تضم سربا من النحل كبير الحجم.

ثم يعرض "أندرو" مستعمرة نحل أخرى تضم عددا مماثلا من الحشرات المزدهرة في مستعمرة أخرى.

وحصد الفيديو أكثر من 36000 مشاهدة، وأثار المقطع حالة من الرعب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب أحدهم من أندرو أن يبين له المكان الذي تم فيه تفريغ النحل.

وكشفت جمعية مربي النحل البريطانية إن معظم أسراب النحل ليست عدوانية ولكن يجب على الأشخاص الابتعاد عنها وتركها بمفردها.

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