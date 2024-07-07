هذا ما يحدث للسكر في الجسم عند تناول العدس الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تفعل العجب بجسمك، لكن هل تعرف أن تناول العدس الأسود قد يساعد على ضبط السكر في الدم؟.

وبحسب موقع healthshots، فإن العدس الأسود غني بالعناصر الغذائية ويمكن أن يكون إضافة جيدة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن.

كما أن العدس الأسود يمد جسمك بالبروتين، الضروري لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها، كما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

العدس الأسود مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر إطلاق الطاقة، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة .

ويمكن للعدس الأسود أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية ما يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

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